كتبت - إيمان محمد نشرت المطربة أصالة، مقطع فيديو للشاعر نزار قباني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت أصالة على الفيديو قائلة "ولا أرّوع روح متّقده..فكر عميق لفكره بسيطه..إيمان بالرّساله.. سموّ بالشّرح...صدّقنا مشاعره لأنّه صَادق سياسي.. كان الأقلّ اضطراراً ..والأكثر رفعة.. وهو فقط نزار قباني".

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أصالة عن نزار قباني: فكر عميق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .