مثيرة للجدل دائمًا .. جينفير لورانس تكشف حقيقة علاقتها الجنسية بمتحرش هوليوود

كتبت - إيمان محمد

تصدرت الفنانة جينفير لورانس ترندات محرك البحث الشهير "جوجل" عقب نفيها إقامة علاقة جنسيةمع المنتج الأمريكي هارفي واينشتاين، المتهم بعدد جرائم تحرش ضد ممثلات أمريكيات والمعروف باسم متحرش هوليوود، ومؤكدة أنهما جمعتهما علاقة عمل فقط.

ولم تكن هذه أول مرة التي تثير بها لورانس الجدل فدائمًا ماتظهر شائعات حولها أو تظهر فساتين تشعل غضب محبيها.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز محطات جنيفير لورانس المثيرة للجدل:

حيث أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا بعد ظهورها بفستان مكشوف في جو بارد، مع أربع ممثلين ذكور يرتدون معاطف ثقيلة، أثناء ترويجها لفيلمها الجديد "رد سبارو".

فيما أثار الجدل مجددًا عقب تصريحاتها بأنها لا تحب ممارسة الجنس ونادرا ما تمارسه

لأنها مهوسة بالنظافة الشخصية، وتخشى العدوى المنقولة جنسيا.

بينما أثارت جينيفر العديد من التساؤلات والجدل، حول ارتدائها فستان أسود عاري أظهر مفاتنها، خلال العرض العالمي لفيلمها "Red Sparrow"، والذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

واشعلت مواقع التواصل الإجتماعي أيضًا عقب تصريحاتها بان المنتجين السينمائيين أجبروها على أن تقف أمامهم عارية وأن تخفض من وزنها في بداية حياتها الفنية، مؤكدة إنها كانت مسلوبة الإرادة في هذا الوضع بوصفها ممثلة غير معروفة.