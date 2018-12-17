شاهد.. محمد هنيدي وعمرو دياب يعودان من السعودية

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محمد هنيدي وعمرو ديابكتبت - إيمان محمد
نشر الفنان محمد هنيدي، صورة تجمعة بالهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهر الثنائي خلال الصورة على متن أحد الطائرات أثناء عودتهم من السعودية، وتفاعلالجمهور مع المنشور متمنيين لهم دوام النجاح والسعادة في حياتهم الفنية والشخصية.
ويذكر أنه كان ظهر الفنان محمد هنيدي في حفل الهضبة عمرو دياب، الذي
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