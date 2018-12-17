بالفيديو: ظاهرة طبيعية نادرة تُحيّر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي… الجليد يتحوّل ماءً بثوان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 ديسمبر 2018 01:05 مساءً - نشر مصوّر ومخرج إيطالي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اللحظة المذهلة التي تجمّدت فيها مياه جارية بسرعة قبل أن تعود سائلة كالسابق بمجرّد لمسها باليد.

ورصد المصوّر داريو بونزي (28 عاماً) الظاهرة الطبيعية الغريبة أثناء زيارته لوادي كامونيكا الكبير في وسط الألب. ويُظهر الفيديو المياه وهي تخرج من حنفية بشكلٍ متجمّد لكنها تُصبح سائلة بمجرّد لمسها بالإصبع.

وعلّق بونزي على الفيديو قائلاً: “لم أرَ يوماً مثيلاً لهذا الأمر، بدا بداية كالثلج لكنه في الواقع مياه، إنها ظاهرة نادرة تُسمّى التدفّق الصفحي وهي طبيعية بالكامل”.

ووفق المصوّر إنّ هذه الظاهرة تحصل حين تكون المياه خالية من أي شوائب وحين تكون سرعة نزول المياه ثابتة. وحصد الفيديو الذي نشره بونزي أكثر من 3 ملايين مشاهدة.