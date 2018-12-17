شاهدوا.. ليلى إسكندر بإطلالات متناقضة إما جريئة وإما بالنقاب

كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:50 مساءً -

ليلى إسكندر

قالت الفنانة ​ليلى إسكندر​ :”إذا قال لي إبني أتركي الفن، أفعل ذلك فوراً”، وأضافت أنها لا أقصّر مع إبنها أبداً.

وعن الإنتقادات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، حيث أنها تظهر أحياناً بإطلالات متناقضة، إما جريئة وإما بالنقاب، قالت إسكندر :”لم أطلّ بالنقاب على منبر إعلامي أو في حفل، بل عبر «سناب شات» الذي ينقل «اللايف ستايل» الخاص بالفنان، وأنا ناشطة عليه، وصوّرتُ مقطع فيديو خارج البيت مع يعقوب ويوسف وكنتُ أرتدي النقاب وأتحدث إلى يوسف وقلتُ له إنني أرتدي النقاب”.