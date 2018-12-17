نصيحة عاصي الحلاني لحياة بسيطة!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يُعرف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بتواصله الدّائم مع الجمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ويوجّه عاصي الحلاني بين الحين والآخر نصائح مهمّة لمحبّيه يدفعهم فيها للتفاؤل والأمل رغم كل المصاعب التي قد تواجههم في الحياة.
وأشار عاصي الحلاني مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إلى أن الحياة البسيطة تحتاج لأمرين، الإبتسامة والصبر.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي حققت 2.5 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
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