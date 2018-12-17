تامر حسني يتصدّر البوكس أوفيس بشخصية الرجل العنكبوت

متابعة الخليج 365: تصدّر فيلم Spider-Man: Into The Spider-Verse إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية “البوكس أوفيس”، في الأسبوع الاول من عرضه.

ويقدّم النجم المصري تامر حسني بصوته دور “سبايدر مان” في تجربة فريدة من نوعها، فيعطي شخصية “الرجل لعنكبوت” أبعادًا جديدة ويبتكر في تجسيدها بلمساته الخاصة.

الفيلم مقتبس عن شخصية مايلز مورالس وسبايدرمان من قصص مصورة لمارفل وبلغت ميزانيته 90 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتجاوز ايراداته قبل العام الجديد الـ100 مليون دولار أمريكي في السينما العالمية.