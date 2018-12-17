أمير كرارة يستأنف تصوير “كلبش”.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: يبدأ الفنان المصري أمير كرارة تصوير الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” في القاهرة خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان أمير كرارة قد انتهى من تصوير بعض مشاهد العمل في لبنان حيث تواجد منذ فترة برفقة المخرج بيتر ميمي وفريق العمل.

ويضم مسلسل “كلبش 3” نجوم جدد من بينهم أحمد عبد العزيز، أحمد العوضي وهشام سليم، إلى جانب أبطال الجزئين الأوّل والثاني، أمير كرارة، روجينا وبسنت شوقي وعمر الشناوي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

ويشهد الجزء الثالث تطورًا جديدًا في الأحداث حول شخصية ضابط الشرطة سليم الانصارى وما يتعرض له من صعوبات في عمله.