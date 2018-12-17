محمد منير يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد!

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح الفنان المصري محمد منير، ثاني أغاني ألبومه الجديد “وطن” المقرر إطلاقه قريبًا في الأسواق. الأغنية تحمل عنوان “لو باقي في عمري” بالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات في مصر والتي تتولى تسويق ألبومه الجديد. وكان محمد منير قد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية بعنوان “طاق طاقية”، وحقق الفيديو الرسمي الخاص بها ما يقارب الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن محمد منير كشف مؤخرًا عن البوستر الخاص بالألبوم المنتظر في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيه.

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