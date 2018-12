بالصورة- نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد توأمها

احتفلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد ولديها جوي وجورجي وذلك بعدما قامت بنشر صورة للتوأم عبر حسابها الخاص على موقع “انستاستوري”.

وزيلت نوال الصورة بعبارةHappy Birthday my everything Georgi and Joey

من جهة اخرى، خضعت نوال لجلسة تصوير خاصة بعدسة مصور المشاهير شربل بو منصور لأجل غلاف ألبومها الجديد المتوقع صدوره مطلع العام الجديد،.

كما سبق لها والتقت مع السيد سالم الهندي وسلّمت شركة “روتانا” ماستر الألبوم الذي يضمّ 10 أغنيات جديدة، 7 منها باللهجة المصرية، أغنيتين لبنانيتين، وأغنية خليجية.

تتعامل نوال في هذا الالبوم مجددًا مع شريك نجاحاتها الملحن عمرو مصطفى في أربع أغنيات كتب كلماتها كل من أمير طعيمة، ايمن بهجت قمر، خالد تاج الدين وتامر حسين، فيما لحّن لها محمود الخيامي أغنية من كلمات محمد البوغة وتوزيع مدحت خميس، وكان قد كتب الخيامي عبر تويتر أنهما نجحا سابقًا بأغنية “أمانة” عام 2010، اما هذه الاغنية فستكون “قنبلة حتكسر الدنيا”.

واستطاع الملحن مصطفى العسال ان يقدم لنوال أغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع محمد العشي، كما وتتعامل مع أسماء جديدة، حيث سيضم الالبوم اغنية من كلمات عمرو المصري والحان عمر الشاذلي وتوزيع توما.

هذا ويضمّ الالبوم أغنية لبنانيّة اجتماعيّة من الحان فضل سليمان، كلمات مازن الضاهر وتوزيع عمر صبّاع، هذا بالإضافة الى أغنية لبنانية شعبيّة راقصة.

هذا وسيضم الالبوم اغنية خليجيًة من الحان بسام المهدي في تعاون ثاني يجمعهما بعد أغنية “تولّع” في عام 2017.

نذكر ان نوال ستحيي حفلين ليلة رأس السنة، في بيروت، بين فندق “فينيسيا” ومجمّع “البافيون” في البيال.