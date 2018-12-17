بالصور- هكذا اطلت حلا الترك في اليوم الوطني لمملكة البحرين

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Dec 17, 2018
شاركت الفنانة حلا الترك في احتفالية اليوم الوطني لمملكة البحرين يوم السبت ١٥ ديسمبر في إستاد البحرين الوطني وذلك تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
تألقت “حلا” خلال المناسبة باللون الاحمر، حيث بدت جميلة وجذابة.
عبرت “الترك” عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، وأكدت انه شرف لها مشاركتها في هذا الاحتفال. وعايدت بلدها البحرين وقالت “كل عام وديرتي الغالية بألف خير”.
نذكر ان حلا الترك كانت قد كرمت في حفل “أنا بحريني أنجزت في 2018″ . وعلقت حلا على المشاركة بالقول: “تشرفت بتكريمي في احتفالية «أنا بحريني أنجزت في 2018»، من قبل الشيخ دعج الخليفة الصباح، حفظه الله، ضمن مهرجان (هلا ديسمبر) بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة أدامه الله، متمنية لمملكتي الغالية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء”، ووجهت الشكر الى والدتها وشركة بلاتينوم ريكوردز والشعب “الحلاوي” وادارة المهرجان.
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