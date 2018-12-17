نجوى كرم تكشف سبب منعها تصوير حفلها في السّويد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله نجوى كرم، وهي تهدد جمهور خلال حفلها الذي أحيته في السويد، بترك المسرح إذا لم يتوقفوا عن التصوير لايف، بررت الفنانة اللبنانية سبب إقدامها على تلك الخطوة.

وأوضحت كرم في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "منضل بالأستوديو شهور حتى تطلع نوعية التسجيل مرتبة.. بنفهم إن حدا بيصور شوي، خاصة في عصر السوشال ميديا.. بس مش لما بدنا نقول 3 مرات يوقفوا اللايف بنكون قللنا لياقة.. بدنا نحافظ على مطرحنا الفني.. هيدا من حق الفنان".

وتعرضت نجوى كرم لوابل من الانتقادات من قبل جمهورها بعدما هددت بترك المسرح والتوقف عن الغناء في حال استخدم الجمهور تنقية تصوير "لايف" على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الحفل، وهو ما تسبب في غضب جمهورها في الحفل ومتابعيها عبر السوشال ميديا.

وفي سياق آخر، فإن ملابسات حفل السويد لم تمنع كرم من الاحتفال بالعيد الوطني لدولة البحرين، فغردت عبر "تويتر"، قالت: "كل عيد والبحرين بألف خير، ينعاد على كل شعبها الحبيب، وعقبال كل سنة، اليوم الوطني البحريني".