لطيفة بالحجاب في السعودية.. والجُمهور "شكلك يجنن"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة التونيسية لطيفة، صورة لها وهي ترتدي الحجاب على غير عادتها، أثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية، حيث ظهرت ترتدي جلبابًا وحجابًا أسودان.

وعلقت لطيفة على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائلة: "بين أهلي وناسي في الرياض، في المملكة العربية السعودية، الرياض عاصمة الإعلام العربي، استنونا".

وتشارك لطيفة في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام السعودية، اليوم الإثنين، بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.

وحظيت إطلالة لطيفة على ردود فعل إيجابية من الجمهور، فعلقت عليها إحدى الناشطات تقول: "بصراحة شكلك يجنن بالعباءة والشيلة".

فيما رحب بها جمهور السعودية وقال أحد النشطاء: "نورتي السعودية يا جوهره تونس"، وأضافت أخرى: "هلا هلا نورتي دار أبو فهد".

وتضع لطيفة حاليًا اللمسات النهائية على أحدث أعمالها الغنائية والتى تحمل اسم "أخباري"، لطرحها على طريقة السينغل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق.