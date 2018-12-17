إلهام شاهين: مشروعي لعمل فيلم تاريخي.. حلم لم ينجح لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، على لقب سفيرة للتراث العربي، وتم تنصيبها به، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للحفاظ على التراث، والذي نظمه المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا، تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.
وعلقت إلهام شاهين في حديثها لـ "فوشيا" على تنصيبها سفيرة للتراث العربي، ومدى اهتمامها بالتاريخ المصري والحضارة الفرعونية.
وأكدت أنها كانت تتمنى عمل فيلم تاريخي عن "حتشبسوت"، ولكنها لم تنجح، لأسباب عديدة، مشيرة إلى أن السينما الأمريكية قدمت فيلما عن "كيلوباترا" وهو ما أشعرها بالغيرة والرغبة في تقديم عمل تاريخي كبير.
التفاصيل من خلال الفيديو التالي:
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