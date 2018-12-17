نصائح لارتداء البوت الفلات بطريقة لا تظهرك قصيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن أحذية الكعب العالي تتميز بما تضفيه من جاذبية وأناقة لإطلالة كل سيدة، إلا أنه لا غنى عن أحذية الفلات المريحة، ولكن قد تواجه بعض القصيرات مشكلة في ارتدائها، حيث يشعرن أن ذلك التصميم يُظهرهن أقصر وخاصة البوت، ما يضعهن في حيرة ويضطرهن إلى اختيار الكعب العالي المتعب.

فإذا كانت تلك مشكلتك لا تقلقي، فمن خلال مجلة "هو وات وير" نقدم لكِ نصائح وحيل لارتداء البوت الفلات تجعلك تبدين أطول:

نسقي بين لون البوت والبنطلون

حتى لا يظهرك البوت الفلات أو الكاحل قصيرة بشكل يزعجك، يُنصح بالتنسيق بين لون البوت والبنطلون، فعلى سبيل المثال، إذا كنتِ تريدين ارتداء بوت أسود، نسقيه مع بنطلون جينز قاتم أو ليغينغ أسود، كما يمكنك تنسيقه مع جوارب طويلة سوداء أيضًا.

وإذا كنتِ سترتدين قطعة قصيرة مثل تنورة أو فستان، اختاري بوت بدرجات النيود، فتلك الحيلة ستجعلك تبدين أطول.

بوت بلاتفورم أو ذو أرضية ضخمة

اختاري بوت بلاتفورم أو ذو أرضية ضخمة ونسقيه مع بنطلون ذو خصر عال وستلاحظين كيف تبدين أكثر طولًا بكل بساطة.

اختاري تصميم ذو مقدمة مدببة

عليكِ تجنب تصميمات الأحذية ذات المقدمة المستديرة بشكل عام، وإذا كنتِ تنوين ارتداء بوت فلات، اختاريه بتصميم ذو مقدمة مدببة، إذ سيجذب الانتباه أكثر لذلك الجزء من قدمك مع إظهارك أكثر طولًا.

نسقيه مع تصميمات التنورة والمعطف الطويلة

يمكنك إضافة التوزان إلى إطلالتك من خلال ارتداء تنورة ميدي ومعطف طويل يعلو عن الكاحل قليلًا، ثم أكملي اطلالتك بالبوت الفلات مع الحرص على التقاء نهاية أو طرف المعطف ببداية البوت.