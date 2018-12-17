اختاري الغليتر لمكياج عيون جذاب احتفالًا بالعام الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع نهاية عام 2018، تبدأ الاستعدادات لاستقبال العام الجديد والاحتفال بليلة رأس السنة، وتبدأ كل سيدة مهمتها في اختيار إطلالتها ومكياجها لتلك المناسبة.

وفيما يتعلق بالمكياج ومع ظهور العديد من الأفكار، قد تحتارين في اختيار الأجمل، إذ تريدين الظهور بمكياج مميز وجذاب وخاصة لعينيكِ، لذلك جلبنا لكِ من مجلة "بيردي" أفكارًا جذابة لمكياج عينيكِ بطلها الجليتر لإطلالة مميزة احتفالًا بالعام الجديد، فلا تفوتيها!

آيلاينر أسود مع لمسة من الارجواني

يمكنك تطبيق الآيلاينر كالمعتاد ولكن مع إضافة خط آخر من آيلاينر أو آيشادو براق باللون الأرجواني لإبراز عينيكِ أكثر، وللحصول على إطلالة غاية في الجاذبية، واختاري الأحمر لتزيين شفتيكِ.

فضي ميتاليك

اختاري آيشادو براقًا باللون الفضي الميتاليك، وطبقيه على كامل جفنيكِ مع الاعتماد على الماسكرا وأحمر شفاه نيود أو ملمع رقيق، وستبدين في غاية الجاذبية.

أحمر جريء

على غرار الممثلة الجميلة مارغوت روبي، يمكنك اختيار الأحمر لمكياج عينيكِ، فكل ما تحتاجينه هو تطبيق درجة هادئة غير لامعة من الآيشادو الأحمر على جفنيكِ ثم أكملي إطلالتك بتطبيق آيشادو أحمر أيضًا ولكن ذو حبيبات الغليتر.

مزيج من درجات الأرجواني

بعد تطبيق خط رفيع من لآيلاينر، طبقي درجة فاتحة من الوردي أو الأرجواني على منتصف جفنيكِ والزاوية الداخلية لعينيكِ، ثم اختاري درجة أعمق للزاوية الخارجية لخلق مزيج ساحر لا يُقاوم.