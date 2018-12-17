شكرا لقرائتكم خبر عن فوتوسيشن آخر السنة .. شاهد درة بـروب الاستحمام × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن اعتبار النجمة درة هى أكثر النجمات اللاتى خضعن لجلسات التصوير فى عام 2018، حيث تحرص درة فى كل اطلالة على الظهور بشكل مختلف عن الإطلالة السابقة.

درة رأت أن تختم العام بـ "فوتوسيشن" جديد ولكن هذه المرة أيضا بشكل مختلف، حيث نشرت 3 صور من أحدث جلسة تصوير لها، فظهرت درة بمكياج كامل وهى ترتدى "روب استحمام" لتأتى أغلب التعليقات مشيدة بإطلالتها الأخيرة، حتى وان كانت تخلو من الفساتين الأنيقة وملابس السهرة.

وعلقت درة على الصور قائلة "لا أحد لديه الحق فى الحكم عليك لأنه لا أحد يعرف ما مررت به ربما يكون سمع قصصا لكنه لم يشعر بما تشعر به في قلبك"



أحدث جلسات التصوير لدره



جانب من جلسة التصوير



درة

يذكر أن درة تنتظر قريبا عرض فيلم "يوم مصرى" حينما يتم الانتهاء من تصويره وعمليات المونتاج بشكل نهائى ويشاركها البطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد جمعة.