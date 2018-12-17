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شكرا لقرائتكم خبر عن "يعانى من التنمر"..بيتى دافيدسون لا يريد العيش على الأرض و"أريانا" تعتذر له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مقدم البرامج الشهير بيتى دافيدسون أن يغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى مثل "انستجرام" وهذا بعد ما واجه العديد من الانتقادات والتنمر بعد تركه لخطيبته نجمة الطرب "اريانا جراندى".
منشور بيتى دافيدسون
كتب بيتى على حسابه الشخصى "انستجرام" إنه لم يعد يريد العيش على هذا الكوكب مرة آخرى وإنه يفعل ما بوسعه ليسعد جماهيره ولكنه لم يعد يستطيع تحمل العيش أكثر من هذا وأضاف إنه كل ما كان يحاول فعله هو مساعدة الأشخاص.
بيتى دافيدسون
كتبت أريانا منشور على موقع "تويتر" وأعتذرت له عن منشورها السابق وأضافت أنها تريد أن يكون بيتى بحالة جيدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن "يعانى من التنمر"..بيتى دافيدسون لا يريد العيش على الأرض و"أريانا" تعتذر له على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .