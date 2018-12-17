انضمام نور وبيومي فؤاد وبدرية طلبة إلى أكرم حسني في "الأوضة الضلمة الصغيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: تعاقد المنتج وليد منصور مع الممثلة اللبنانية "نور" والفنان "بيومي فؤاد" والممثلة "بدرية طلبة" لمشاركة النجم "أكرم حسني" بطولة فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة"، وجاري أختيار باقي الأبطال. "الأوضة الضلمة الصغيرة" قصة "محمد سامي"، سيناريو وحوار "هشام هلال"، إخراج "محمد سامي"، وسوف يبدأ تصوير الفيلم ابتداءً من يوم ٢٠ ديسمبر وذلك لعرضه في عيد الفطر المبارك. وكان آخر أفلام أكرم حسني هو فيلم "البدلة"، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة النجم "تامر حسني" والنجم "أكرم حسني" والنجمة" أمينة خليل".

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