درة بـ"الروب" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "درة" خلال الصور بروب الاستحمام. يُذكر أن اَخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

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