أفلام سينمائية مميزة مر على عرضها 20 عامًا

بنهاية 2018 تكون قد مرت 20 عام كاملة على إنتاج عدد من أشهر الأفلام التي تركت أثر واضح في جيل الشباب اليوم وجعلتهم من محبي السينما العالمية والعربية.

ومن أشهر الأفلام التي مر على عرضها 20 عام الفيلم الرومانسي You've Got Mail وأيضًا فيلم City of Angels فعام 1998 كان عام ميغ رايان Meg Ryan بجدارة.

أما الأفلام المصرية فقد مر 20 عام على إنتاج فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية واحد من أبرز أفلام محمد هنيدي كذلك بالنسبة لفيلم اضحك الصورة تطلع حلوة.

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