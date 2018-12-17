الموسيقار عمر خيرت يحيي حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية

يحيي الموسيقار، الليلة حفله الشهري بدار الأوبرا المصرية مع فرقته الموسيقية. ويرفع الحفل لافتة كامل العدد، حيث من المقرر أن يقدم خيرت، مع فرقته الموسيقية مجموعة من أجمل مقطوعاته منها (ضمير أبلة حكمت، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، خللي بالك من عقلك، عارفة، وفيها حاجة حلوة) وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

ومن المقرر أن يحيي الموسيقار الكبير عمرت خيرت، حفلان موسيقيان في العام الجديد أولهما الإثنين 21 يناير والثلاثاء 22 يناير بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ومن المنتظر أن يقدم "خيرت" خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، من بينها "إعدام ميت"، "اللقاء الثاني"، "قضية عم أحمد" وغيرها من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.

يشار إلى أن "عمر" تم تكريمه مؤخرًا في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين.

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