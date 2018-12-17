شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خفه دم محمد هنيدى فى كواليس تصوير مسرحيته الجديدة "3 أيام فى الساحل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع النجم محمد هنيدى، اللمسات النهائية على مسرحيته الجديد "3 أيام فى الساحل" المقرر عرضها يوم 10 يناير المقبل، وتعرض على مسرح أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر.
وظهر هنيدى، فى كواليس تصوير المسرحية بخفة دم مع الفنانين المشاركين فى المسرحية، ويشارك فى البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وندا موسي.
ويؤدى هنيدى فى رواية "3 أيام فى الساحل" شخصية رئيس عصابة ويخطط ويدبر لبعض الأشياء والسرقة والخطف ولكن بشكل كوميدى مع باقى فريق العمل.
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