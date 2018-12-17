شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "جون سنو" مروض للتنانين وراء الكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن فيديو للممثل العالمى كيت هارينجتون، صاحب شخصية جون سنو فى المسلسل الأسطورى Game of thrones، أثناء تدريبه على سيناريو المسلسل وفى الخلفية يتواجد احدى "التنانين" التى تواصل فقرة مرح معه الممثل داخل الاستوديو.

وكشفت شبكة HBO مؤخراً عن التيلر الأول للموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر طرحه فى شهر إبريل المقبل، والتى ستضم 6 حلقات فقط تبلغ مدة كل حلقة حوالى ساعتين، وتتوقع الشبكة أن تحصد ما يقارب الـ50 مليون مشترك إضافى فى الفترة المقبلة قبل طرح الموسم الثامن والأخير من المسلسل.

Game of throne بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.