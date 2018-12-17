كتب امير فتحي في الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:09 صباحاً -

شاهدوا.. الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018

حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 في المسابقة التي استضافتها بانكوك اليوم الاثنين.

كما حصدت كل من تامارين جرين من جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، بينما حصلت الفنزويلية ستافاني جوتيريز على لقب الوصيفة الثانية للملكة.

الملكة الجديدة كاتريونا غراي تعمل مقدمة تلفزيونية ومغنية وعارضة أزياء.

يذكر أنّ حفل ملكة جمال الكون قدّمه النجم العالمي ستيف هارفي، وشاركت خلاله 94 ملكة من جميع أنحاء العالم.