كارول سماحة رنّمت الميلاد وأبكت الحضور فرحًا بالعيد! – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: في أمسية استثنائية ساحرة، أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة رسيتال ميلادي بمناسبة الأعياد المجيدة مساء 16 كانون الثاني/ديسمبر الجاري في كنيسة الصعود بمنطقة ضبية في لبنان.

السهرة الميلادية التي نظّمتها إدارة “مهرجانات ضبية الدّولية” ونفذت تذاكرها بالكامل قبل أسبوع من موعدها، حضرها حشدًا مهيبًا من اللبنانيين المؤمنين ومحبّي كارول سماحة الذين أرادوا الإحتفال بالعيد هذا العام مع نجمتهم المتألقة.

افتتحت كارول سماحة الرسيتال بترنيمة “نحن ساهرون” وقدّمت بعدها ترنيمة “أهلا بيسوع” التي أطلقتها منذ أيّام كإهداء منها للجمهور ومحبّيها في هذه المناسبة.

وبعدها شدى صوت كارول سماحة الملائكي بعدد من الترانيم الميلادية وهي “المجد لك أيها المسيح”، White Christmas، “ليلة الميلاد”، “ها شعبك”، “ضوي بليالي سعيدة”، Dans Cette Etable التي أطلقتها العام المنصرم على طريقة الديو مع ألسندرو سفينا وشاركها فيها أمس التينور اللبناني الشهير بشارة مفرج، Silent Night وترنيمة “لما تتعجبين” التي لم تتمالك نفسها أثناء أدائها فاستسلمت لدموعها فرحًا وتأثرًا بالميلاد فبكى معها الجميع في لحظات مؤثرة وصادقة.

حضر الرسيتال الذي تميّز بتنظيم رائع عدد كبير من الشخصيات الدينية، السياسية، الإجتماعية، الفنية والإعلامية وترأست الحضور السيدة كلودين عون ممثلة والدها، فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

تفاعل الحضور خلال الإحتفالية كان رائعًا فاصطحبتهم كارول سماحة معها في رحلة يملؤها الخشوع وعانقت بصوتها سماء العيد في واحدة من أجمل الأمسيات الميلادية على الإطلاق.

ارتدت كارول سماحة في الرسيتال بفستان فضي اللون فتألقت بإطلالة هادئة تناسب أجواء عيد الميلاد فبدت كعادتها بغاية الأناقة والجمال.

الجدير ذكره أن إدارة مهرجانات ضبية الدّولية خصصت قاعة أخرى للحفل في الطابق السفلي لكنيسة الصعود وذلك حتى يتسنى للجميع متابعة الرسيتال عبر شاشة ضخمة تم وضعها هناك.