ميريام فارس تنشر صورًا خاصة من كواليس أغنية “قومي” – بالصور

متابعة الخليج 365: بعد كشفها عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة “قومي”، نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس مشاهد خاصة التُقطت في كواليس التحضير لعملها الأخير الذي شهد على عودتها إلى الساحة الفنيّة بعد غيابٍ دام أشهر.

وعبر حسابها الرسمي على انستغرام، نشرت ميريام فارس صوراً تجمعها بفريق العمل الذي رافقها في خلال مراحل الإعداد للفيديو كليب من الإخراج، التصوير، الماكياج، الرقص وغيرها.

وشكرت ميريام فارس من خلال هذه الصور كلّ فريق العمل على جهودهم.

الجدير ذكره أنّ أغنية “قومي” من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى وتمّ تصور الفيديو كليب الخاص بالأغنية تحت إدارة المخرج شريف ترحيني.

لمشاهدة فيديو كليب “قومي”: