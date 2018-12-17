إطلالة ساحرة لميلانيا ترامب خلال احتفالٍ داخل البيت الأبيض – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: خطفت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب الأنظار بإطلالتها خلال احتفالٍ داخل البيت الأبيض مساء يوم السبت. وتألّقت ميلانيا ترامب، البالغة من العمر 48 عاماً، بفستانٍ أبيضٍ برّاق حمل توقيع دار الأزياء Céline، وأطلّت السيّدة الأولى على الحاضرين برفقة زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتوجّه دونالد ترامب للحضور بكلمةٍ دامت 4 دقائق احتفل من خلالها بمرور سنتين على دخوله البيت الأبيض.

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