“ندم” لـ حازم شريف في المرتبة الأولى!

متابعة الخليج 365: يعيش النجم السوري الشاب حازم شريف نجاح أغنيته الجديدة “ندم” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات والفضائيات العربية. وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في الإحصاءات اللبنانية الرسمية The Official Lebanese Top 20 وذلك وفقًا لانتشارها الواسع عبر الأثير اللبناني. الجدير ذكره أن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي ولحن تركي من توزيع جان صليبا، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع هيفا فقيه وسط فكرة مؤثرة جدًا تعكس أجواء الأغنية العاطفية الحزينة. لمشاهدة فيديو كليب “ندم”:

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