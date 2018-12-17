ناجي اسطا يحتفل بعيد ميلاده على وقع النجاحات والانجازات

على الرغم من ان عيد ميلاده يوافق يوم السبت 22 ديسمبر، الا ان جمهور النجم اللبناني ناجي اسطا واصدقائه احبوا ان يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة منذ اليوم.

وغصت صفحة “اسطا” على تويتر بالرسائل المهنئة بالمناسبة السعيدة حيث تمنى له اصدقائه وجمهوره النجاح الدائم والتألق بخطواته المستقبلية وسنة سعيدة.

ويختتم نجم “الكلمة كلمتك” عامه الناجح بسلسلة من الحفلات الضخمة يبدأها يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري في فندق هيلتون بيروت قاعة الامارات.

ثم يغادر ناجي لبنان متوجهاً الى بروكسيل – بلجيكا حيث سيحيي حفلة يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر حيث اعلن منذ ساعات على حسابه على انستغرام عن نفاذ بطاقات الحفل.

ويعود ناجي الى لبنان ليختتم عام 2018 بحفلتين فنيتين في الكورال بيتش وريجنسي بالاس.

أسرة موقع “بصراحة” نتمنى للنجم ناجي اسطا عيداً سعداً وسنة جديدة مليئة بالانجازات والاعمال الناجحة.