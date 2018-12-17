بالصور- فلبينية تخطف لقب ملكة جمال الكون 2018

فازت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018 وذلك في حفل أقيم في العاصمة بانكوك في تايلاند، وقدّمه الكوميدي الأميركي ستيف هارفي، بمشاركة 94 ملكة جمال من أنحاء العالم.

واستطاعت ملكة جمال الفلبين ان تخطف اللقب من ملكتي جمال جنوب افريقيا التي حصلت على لقب الوصيفة الاولى، وفنزويلا حصلت على لقب الوصيفة الثانية.

وطُرح سؤال موحّد على المتأهلات الثلاث: “ما هو الدرس الأهم الذي تعلمته في حياتك، وكيف يمكن أن يترجم بعد فوزك بلقب ملكة جمال الكون؟”.

واجابت كاتريونا غراي، الفلبينية-الاسترالية تعمل مضيفه تلفزيونية ومغنية وعارضة أزياء، على السؤال الموحد بالقول إنها تعلمت أن تشعر بالامتنان والبحث عن الجمال أثناء تعليم الأطفال المحرومين في الأحياء الفقيرة في مانيلا.

وكان لافتاً هذا العام مشاركة أول متسابقة متحولة جنسياً، وهي ملكة جمال اسبانيا أنجيلا بونس البالغة من العمر 27 عاماً .