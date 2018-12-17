كيف تتألّقين بالمجوهرات على طريقة ستايل الشّارع؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - المجوهرات، سواء كانت جريئة، أو ناعمة، لديها القدرة على تحويل المظهر كيفما كان، وتَعرِف المصمّمة بالوما بيكاسو ذلك بشكل جيّد، فقد أصبحتْ شراكتها الإبداعية مع علامة المجوهرات الفاخرة "تيفاني آند كو"، مرادفة للقطع المفعمة بالحيوية، والأصالة، وسهلة الإرتداء.

وقالت بيكاسو، التي تتعاون مع العلامة التجارية، منذ أزيد من 40 عامًا: "كانت المجوهرات هي الطريقة الوحيدة، التي وجدتها، لأعبَّر عن نفسي"، وتحمل تصاميمها العديد من المعاني لمرتديها، حسب طريقة تنسيقها. فتتميّز نجمات ستايل الشارع بذكائهنّ في تنسيق الإكسسوارات مع أزيائهنّ بسهولة، وبدون جهد، وانطلاقًا من إطلالاتهنّ، قرّرنا أنْ نلهمكِ ببعض الطُّرق الجديدة لارتداء المجوهرات.

الأقراط الضخمة والقلائد الكبيرة

في الماضي كانت القاعدة عند ارتداء المجوهرات، هي الاختيار بين الأقراط، أو القلادة، ولكن عندما تبدو المجوهرات جيّدة، فمن الطبيعيّ أنْ ترغبي في ارتداء كلّ شيء في وقت واحد.

إذا كنت معتادة على تحقيق التوازن في إطلالتكِ باختيار المجوهرات بأحجام مختلفة، وأقلّ لفتًا للأنظار، كارتداء الأقراط الكبيرة مع سلسلة قلادة رقيقة، فإنّ الجمع بين كلّ شيء سيكون أمرًا غيرعادي، لكنّها بالتأكيد تصنع تأثيرًا مذهلاً، كما رأينا في إطلالات روّاد شوارع أسبوع الموضة في باريس.

ولكي تحصلي على توازن حقيقيّ، بين قطع المجوهرات الضخمة، ننصحكِ باختيار المجوهرات بظلال ألوان مختلفة، كالفضيّ، والذهبيّ، أو الذهبيّ مع الورديّ الذهبيّ، وبأشكال مختلفة.

الأساور

جمال الأساور يتمثّل في أنّكِ لن تضطرّي مطلقًا، إلى اتّخاذ قرار بشأن ارتداء واحدة فقط، فتكديس الأساور الروتينية، والسلاسل، وأساور الــ cuff على ذراعيكِ، هو أمر سهل وأنيق، كما أنّ تخزينها على مرّ السّنين، سيساهم في إثراء اللوحة الفنية، التي تزيّن رسغكِ.

ننصحكِ باختيار الأساور بأشكال وأحجام مختلفة، كالمزيّنة بأحجار كريمة، إلى جانب المنمّقة باللآلئ، والتفاصيل المعقّدة بجوار السلاسل المعدنية، ولا تنسي رفع كمّي قميصكِ لإظهارها.

المزج بين الموادّ المختلفة

عائلة المعادن، كالفضّة، والذهب، والذهب الورديّ، تبدو جيدة إلى جانب بعضها، فهي قبيلة تعمل معًا، في انسجام تامّ، وعندما تقعين في الحيرة أثناء اختيار خاتم معيّن، ارتديها كلّها، ويمكنكِ تطبيق نفس الأمر على القلائد، والأقراط.