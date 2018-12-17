سارة القبندي: خلافي مع فرح الهادي وعقيل الرئيسي "انتهى"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدتْ الفنانة الكويتية، سارة القبندي أوضاع الوسط الفنيّ، مؤكّدة، أنّ كلّ شخص يريد أنْ يأكل الثاني، وأنّ 2% فقط من يمكنهم تقديم مساعدة للآخرين، بينما الـ98% يريدون أنْ يأكلوا الآخرين.

وأضافتْ القبندي، أنّ كلمة "أنا" هي التي تسود الوسط الفنيّ، والأنانية هي الصّفة الأبرز، مشيرةً، إلى أنّها تشعر بالأسف، للاعتراف بهذه الحقيقة.

ورفضتْ سارة التحدّث عن سبب خلافاتها، وتوتّر علاقاتها مع النجمين فرح الهادي وعقيل الرئيسي، بسبب السوشال ميديا، مؤكّدة، أنّ الموضوع انتهى، وسيظلان زميليها، ومثل أشقائها.

وشدّدتْ على أنّه يوجد بينهما "عيش وملح"، وتتمنّى لهما كلّ التوفيق، ولا يمكن أنْ تتحدّث عن شخصين جمعها معهما عشرة طويلة.

ونفتْ الممثلة الكويتية الشّابّة وجود خلافات بينها، وبين عدد من الفنانين بسبب تصريحاتها، لافتةً، إلى أنّها لا تجد أيّ مشاكل خلال مشاركتها بالأعمال الفنية، وتجمعها علاقة جيدة بالعاملين معها.

وأوضحتْ، أنّ سبب كلّ المشاكل هي السوشال ميديا، حيث من الممكن أنْ يتحوّل الصديقان فجأة، إلى أعداء، وتتسبّب في ظهور بعض المناوشات.

ونفتْ، أنْ تكون السوشال ميديا سبب ظهورها، وتواجدها الفنيّ، بسبب كثرة تفاعلها عليها، وإثارتها للعديد من المشكلات، مشدّدة، على أنّها قامت بدراسة التمثيل والإخراج، ولم تأتِ من "الشارع" للمجال الفنيّ.