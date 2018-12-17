مي سليم: الوسط الفنيّ "منفسن".. وأصبح لدي عُقدة من الرجال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفتْ الفنانة الأردنية مي سليم، أنّها أصبح لديها عقدة من الرّجال، بعد طلاقها للمرة الثانية مؤخرًا، من الفنان وليد فواز، مؤكّدة، أنّها تحتاج إلى إنسان يبهرها، ويلفت نظرها للغاية، حتى تدخل في علاقة عاطفية جديدة.

وقالت مي في مقابلة تلفزيونية، إنه لا يمكن لأيّ فتاة أنْ تنكر دور وقيمة الرّجل بحياتها، موضّحةً، أنّها أصيبتْ باكتئاب، بعد الضّجّة الكبيرة، التي صاحبت خبر طلاقها مؤخرًا، رغم أنّ كلّ شيء قسمة ونصيب.

وأكّدتْ الممثلة الشّابّة، أنّ عام 2018 الجاري، كان أسوأ عام بحياتها، على الرغم من أنّه كان به بعض الأشياء الجيدة، مثل مشاركتها في مسلسل "الرحلة"، الذي عرض برمضان الماضي.

وأضافتْ سليم أن الوسط الفني "منفسن" ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة أبدًا، لافتةً، إلى أنّ المال مهمّ بالنسبة لها، حتى تحقّق أحلام ابنتها، وتساعدها على العيش بأوضاع جيدة.

وأشارتْ إلى أنّ أمنيتها بعام 2019، أنْ تكون ابنتها "لي لي" بأفضل حال دائمًا، موضّحةً، أنّ شقيقتيها ميس ودانة، هما من يقومان بتولّي المذاكرة معها، لأنّها كانت فاشلة دراسيًا للغاية.