الفنانة هند صبري تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "الممر"

تستأنف اليوم الفنانة هند صبري، تصوير أحداث مشاهدها في فيلم "الممر"، حيث يتبقي لها يومين وتنتهي تمامًا من تصويرها هناك داخل ديكورها الرئيسي، وتشارك بالعمل كضيفة شرف ويعد هذا لقائها الثالث بالفنان أحمد عز بعد فيلمين سابقين أشهرهم مذكرات مراهقة ومن المقرر عرض الفيلم في إجازة منتصف العام القادم.

"الممر"، بطولة محمد فراج، إياد نصار، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، تأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.

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