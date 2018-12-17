تعرف علي أغرب الأسماء التي أطلقها المشاهير على أطفالهم   

حامل وقد شارفت على الولادة ولم يقع اختيارك على اسم لمولودك القادم بعد؟ تحبين أسماء المواليد الغريبة والنادرة ؟ وإن كنت لا تزالين في حيرة من أمرك بسبب كثرة الخيارات، إطّلعي معنا على أغرب الأسماء التي أطلقها المشاهير على أطفالهم فمن يدري ربما قد تختارين من بينها إسمًا لمولودك القادم!

عمرو دياب، قام بتسمية ابنته "كنزي" وهو اسم روماني يعني أميرة.

نانسي عجرم سمت ابنتيها "ميلا" والذي يعني عزيزتي و "إيلا" معناه اللطيف.

ديمة الجندي، سمّت ابنتها "تيا" وهو إسم من أصل إسباني ويعني الخالة او العمة.

منى ذكي وأحمد حلمي، أطلقا على ابنتها إسم "لي لي" والذي يعني الزهور.

شيرين أطلقت على ابنتها اسم "ميريت" وهو اسم فرعوني معناها السيدة الجميلة

مصطفى قمر قد أطلق على إبنه إسم "تيام" والذي يعني العشق!

مايا دياب أطلقت على ابنتها اسم "كاي" وهو أحد أحرف الأبجدية في اللغة الإنجليزية

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