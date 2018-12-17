- 1/2
- 2/2
القاهرة_إسلام خيري
تعاقد رسميًا المنتج وليد منصور مع النجمة نور والنجم بيومي فؤاد والنجمة بدرية طلبة لمشاركة النجم أكرم حسني بطولة فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة"، وجاري اختيار باقي الأبطال.
يذكر أن فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" قصة "محمد سامي"، سيناريو وحوار "هشام هلال"، إخراج "محمد سامي"، وسيبدأ تصوير الفيلم ابتداءً من يوم ٢٠ ديسمبر/ كانون الأول , وذلك لعرضه في عيد الفطر المبارك.
وكان آخر أفلام أكرم مع منصور فيلم "البدلة"، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة النجم تامر حسني والنجم أكرم حسني والنجمة أمينة خليل.
وقد يهمك ايضًا:
نور اللبنانية بملامح مختلفة وجدل بشأن إجراء عملية تجميل
نور اللبنانية مع أسرتها في أميركا وتتابع "تصبح علي خير"
شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد نور اللبنانية وبيومي فؤاد على بطولة فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .