تعاقد نور اللبنانية وبيومي فؤاد على بطولة فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"

تعاقد رسميًا المنتج وليد منصور مع النجمة نور والنجم بيومي فؤاد والنجمة بدرية طلبة لمشاركة النجم أكرم حسني بطولة فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة"، وجاري اختيار باقي الأبطال.

يذكر أن فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" قصة "محمد سامي"، سيناريو وحوار "هشام هلال"، إخراج "محمد سامي"، وسيبدأ تصوير الفيلم ابتداءً من يوم ٢٠ ديسمبر/ كانون الأول , وذلك لعرضه في عيد الفطر المبارك.

وكان آخر أفلام أكرم مع منصور فيلم "البدلة"، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة النجم تامر حسني والنجم أكرم حسني والنجمة أمينة خليل.

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