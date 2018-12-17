شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكرارة وإمام وفهمى يجمعون بين الدراما التليفزيونية والسينما فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط الفنى يعيشها عدد من النجوم الكبار فى عام 2019، وهناك 6 نجوم يجمعون بين السينما والدراما فى آن واحد، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا والنجم مصطفى شعبان، حيث يشاركان فى عمل سينمائى واحد بعنوان "ترانيم إبليس"، للمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد نادر جلال، بعد آخر تعاون لهما في فيلم "مافيا" منذ 16 عاما، كما تشاركهما فى بطولة العمل النجمة منى زكي والنجم خالد النبوى.



السقا

وفى نفس الوقت يشارك كل من أحمد السقا ومصطفى شعبان فى السباق الرمضانى المقبل حيث يخوض الأول من خلال مسلسل "ولد الغلابة" الذى يكتبه المؤلف أيمن سلامة ويتولى إخراجه محمد سامى والمقرر أن ينطلق تصويره نهاية شهر ديسمبر الجارى ويشاركه فى بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم مى عمر وكريم عفيفى ومحمد ممدوح واخرون من النجوم.

كما ينافس مصطفى شعبان فى موسم رمضان من خلال مسلسله "بيت راضى" للمؤلف محمد سيد بشير، والمخرج أحمد صالح، ويواصل شعبان تحضيرات العمل وجلسات عمل مع الجهة المنتجة لترشيح الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.



مصطفى شعبان

بينما يشارك النجم أحمد فهمى فى موسم رمضان المقبل والذى يكتبه مصطفى صقر وورشته ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة هنا الزاهد ليسجل العمل التعاون الأول بين الثنائى منذ إعلان خطبتهما، وفى نفس الوقت يقدم فيلم "العارف" مع أحمد عز والمقرر أن ينطلق تصويره 24 ديسمر الجارى فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويكتبه المؤلف محمد سيد بشير.



أحمد فهمى

ويخوض النجم الفنان محمد إمام، مسلسل هوجان فى رمضان المقبل 2019، ومعه كوكبة من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويبحث عن بطلة لتشاركه فى بطولة العمل، ووفى الوقت نفسه بدأ امام تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى فى العديد من المناطق المتفرقة، وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة ياسمين رئيس وفتحى عبد الوهاب، وآخرين من النجوم.



محمد امام

اما النجم أمير كرارة فسيظهر فى عام 2019 بشخصية "سليم الأنصارى" فى أحداث الجزء الثالث من مسلسله الشهير "كلبش"، والذى بدأ تصويره الفترة الماضية، وانضم للعمل شخصيات جديدة، كما يقدم أيضاً فيلما بعنوان "كازابلانكا"، ومعه العديد من النجوم حيث بدأ فى تصويره الفترة الماضية.



أمير كرارة

هناك أيضا النجم عمرو سعد الذى يشارك فى عام 2019 ويعرض له مسلسل "بركة" حيث تأجل عرض العمل من شهر رمضان الماضى لضيق الوقت، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة هالة صدقى، وإسلام جمال، وكمال أبو رية، ومحمد لطفى، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم، كما يظهر العام المقبل أيضاً بفيلم "حملة فرعون" الذى يعمل على تصويره فى الوقت الحالى.





عمرو سعد