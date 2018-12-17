علي ربيع من أمام المايك: "أم كلثوم في عزها قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل الفنان علي ربيع مداعبة جمهوره ومتابعيه بنشره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله أمام المايك في أحد الاستوديوهات خلال تسجيله أغنية.

وعلق على صورته قائلاً: "أم كلثوم في عزها، انتظروني قريبًا"، ولاقت الصور إعجاب الآلاف من متابعي ربيع على حسابه.

يذكر أن آخر أعمال ربيع الفنية كانت مسلسل "سك على أخواتك" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، كما يقوم ببطولة مسلسل جديد بعنوان "فكرة بمليون جنيه" وسيشارك به ضمن الماراثون الرمضاني من العام المقبل. ​