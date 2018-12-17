بالصور- هيفا وهبي تنهي العام بلوك جديد، ما رأيكم؟

احبت النجمة هيفا وهبي ان تختتم العام باطلالة جديدة وذلك بعدما كشفت عن صور جلسة التصوير التي خضعت لها منذ فترة قصيرة حيث ظهرت وقد غيّرت اللوك معتمدة اللون الاحمر لشعرها.

بدت هيفا فائقة الجمال ومثيرة بصور ملفتة للأنظار.

كما حصدت المئات من التعليقات المشيدة بجمالها وباطلالتها الجديدة.

من جهة اخرى، اصدرت شركة غوغل تقريرها السنوي حول عمليات البحث شيوعاً ورواجاً على محركّها لعام ٢٠١٨، عن فئات مختلفة من نجوم ورياضيين وأحداث وأغنيات وبرامج تلفزيونية في مصر.

وقد تصدّرت نتائج الامتحانات المدرسية البحث للعام الثاني على التوالي، فيما جاء اللاعب المصري محمد صلاح والنجمة هيفا وهبي على رأس قائمة الشخصيات العامة التي حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها في العام ٢٠١٨.

نذكر ان هيفا تلتقي جمهورها في مصر في حفلين في ٢٠ و ٢٣ ديسمبر الجاري على أن تحتفل بليلة رأس السنة في تونس. كما ستطل ليلة رأس السنة عبر شاشة LBCI بسهرة فنية مميزة.

نشير ان “وهبي” كانت قد اطلقت أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “حوا” وتزامن مع ذلك إطلاقها أغنيات الألبوم جميعاً مصوّرة ومنفذة على طريقة Lyric Video مبتكر.