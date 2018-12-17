نانسي عجرم تُحرج فتاة طلبت التصوير معها وتتعرض لهجوم واسع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نالت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجها لفتاة طلبت منها التصوير في مطار بيروت.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لنانسي أثناء تواجدها في المطار رفقة زوجها وابنتيها، حيث اقتربت إحدى الفتيات منها وطلبت التقاط صورة معها.

نانسي واصلت السير رافضة طلب الفتاة، التي شعرت بالحرج وتراجعت، في حين اقترب منها زوج الفنانة اللبنانية وتحدث معها لاحتواء غضبها، وتبرير موقف زوجته.

تصرف نانسي لاقى ردود فعل واسعة على السوشال ميديا، بين مؤيد ومعارض، حيث دافع البعض عنها مؤكدين أنه من حق أي فنان أخذ مساحته الشخصية مع أسرته، في حين رفض كثيرون الأمر، وعللوا ذلك بأن التقاط صورة مع معجبة لن يستغرق سوى ثوان معدودة ولن يعطلها عن شيء.

ومن بين التعليقات التي جاءت على المقطع: "كثير أنانية هالمخلوقة وشرانية عكس ما تحب أن تظهره"، و"ما كانت بتخسر شي إذا اتصورت ثانية مع البنت حتى لو مالها نفس وزوجها مزوق أكتر منها حكا مع البنت وعطاها سبب"، و"ليه هيك صايرة بطلت أحبها"، و"هيك عملت مع كل الناس في المغرب لما حبو يتصورو معاها أصلاً الحق ع العالم يا لي بيعطو قيمة لهيك ناس".

يذكر أن نانسي عجرم تنتظر وضع مولودتها الثالثة، حيث أعلنت في وقت سابق أنها حامل في "بنت".