مايا دياب تبتكر طريقة غريبة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضّرت الفنّانة اللبنانية، مايا دياب، مفاجأة لابنتها الوحيدة "كاي"، احتفالًا بعيد ميلادها العاشر، حيث ابتكرت طريقة جديدة ومختلفة لرسم البهجة والسعادة عليها في هذه المناسبة.

ونشرت مايا مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" بحسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت فيه سيارة مغطاة بالزجاج، بها العديد من البالونات، لتفاجئ ابنتها التي دخلت السيارة وتجولت بها في المدينة وسط حالة من السعادة.

ولم تكتف دياب بهذه المفاجأة، بل دعت أصدقاء ابنتها لمشاركتها هذه المناسبة، ليضفوا جوًا من السعادة والبهجة على عيد الميلاد.

ووثقت الفنانة اللبنانية تلك اللحظة، أثناء تواجدها في سيارتها التي كانت تقودها خلف السيارة الزجاجية التي تواجدت بها ابنتها، وكان برفقة مايا، عباس ناصر، والد "كاي".

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب الفنية، فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور العين"، التي حققت نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".