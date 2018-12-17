شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر حفل رابح صقر فى رأس السنة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب السعودى رابح صقر حفلاً غنائيًا بمناسبة رأس السنة، 31 ديسمبر الجارى فى أحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل بحضور عدد كبير من عشاق ومحبى صقر الأغنية الخليجية، لاسيما أن الحفل الأول لرابح صقر برأس السنة فى مصر، وطرح المنظمون للحفل التذاكر وأسعارها حيث تصل سعر التذكرة إلى 7000 جنيه.

ويستعد رابح صقر لطرح ألبومه الجديد فى رأس السنة أيضًا ويضم 7 أغانٍ وانتهى من تصوير غلاف الألبوم، كما قرر الاحتفال بإطلاقه مع الجمهور مباشرة من خلال حفلاته المقبلة، حيث يقوم بإحياء حفل فى دبي، 4 يناير 2019.