كيندال جينر تحتفل بوصول متابعيها على "انستجرام" لـ100 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، بوصول متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لـ100 مليون متابع، ونشرت عددًا من الصور الأرشيفية لها وعلقت عليها قائلة "شكرًا لـ100 مليون متابع على صفحتي، أنا شاكرة لكم".

وتحرص جينر على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع الاجتماعي سواء بحياتها الشخصية مع شقيقاتها، أو على المستوى العملي، وتلقى الصور والفيديوهات إعجاب الملايين من المتابعين لكيندال على حسابها.

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