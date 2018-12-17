سيد رجب يُوضِّح أنّ "أبوالعروسة 2" يحمل مفاجآت عدة

كشف الفنان سيد رجب عن سعادته بقُرب عرض الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة"، مؤكّدا أن الجزء الثاني من العمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس.

وقال سيد رجب، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل": "شخصية "عبدالحميد" التي قدّمتها في الجزء الأول من المسلسل سيكون بها العديد من الأحداث المتعلقة والتطورات الملموسة بشكل كبير، وجميع شخصيات العمل ستكون بها تفاصيل كثيرة، وسعيد باقتراب عرضه ومُتشوّق كثيرا لمعرفة ردود فعل الجماهير عنه".

وتابع سيد رجب: "ما يُميّز مسلسل "أبوالعروسة" عن غيره من الأعمال الدرامية أنه يناسب الأسرة كثيرا من جميع الأعمار المختلفة، وبه تشويق في أحداثه، ويناقش أهم القضايا الاجتماعية المنتشرة في المجتمع".

يذكر أن "أبوالعروسة" بطولة سيد رجب وسوسن بدر وولاء الشريف ومدحت صالح ومحمد عادل، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

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ةسيد رجب يستأنف تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"