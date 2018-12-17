شكرا لقرائتكم خبر عن "يا كدابة كلام" و"شايفه أحلى" و"مليش نفس" أبرز أغانى ألبوم محمد عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى نجم برنامج "ستار أكاديمى"، المُطرب محمد عباس من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث سجل عباس أغنيات "يا كدابة كلام"، كلمات محمد شناوي، وألحانه، وتوزيع محمد شفيق.

كما انتهى أيضًا من تسجيل أغنية بعنوان "شايفه أحلى" كلمات محمد شناوي، وألحان محمد عباس وتوزيع محمد شفيق، وأغنية "مليش نفس" كلمات محمد شناوى وألحانه، توزيع محمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال محمد عباس أغنية حد حنين، وهى من كلمات سلمى رشيد، ألحان أحمد راجح، توزيع محمد عاطف حلو، وتقول كلمات الأغنية: "أنا لما بتوحشنى قلبى بيوجعنى، بيدق بسرعة ولو ركزت أكيد تسمعنى".