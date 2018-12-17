- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، بالعيد الوطني لدولة البحرين، الذي يحتفل به الشعب البحريني في 17 ديسمبر من كل عام.
وعلقت "نجوى" قائلة: "كل عيد والبحرين بألف خير، ينعاد على كل شعبها الحبيب، وعقبال كل سنة، اليوم الوطني البحريني".
وأحيت نجوى كرم حفلًا غنائيًا أمس السبت، في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوي كرم تحتفل باليوم الوطني للبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.