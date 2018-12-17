نجوي كرم تحتفل باليوم الوطني للبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، بالعيد الوطني لدولة البحرين، الذي يحتفل به الشعب البحريني في 17 ديسمبر من كل عام.

وعلقت "نجوى" قائلة: "كل عيد والبحرين بألف خير، ينعاد على كل شعبها الحبيب، وعقبال كل سنة، اليوم الوطني البحريني".

وأحيت نجوى كرم حفلًا غنائيًا أمس السبت، في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.​