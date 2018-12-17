أصالة في العيد الوطني للبحرين: "هدية السماء لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، الشعب البحريني بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.

ونشرت أصالة صورة لعلم البحرين، قائلة: "كل عام وأنتَ بخير ياوطني الحبيب وهديّة السماء لي، بين أهلك وجدت أهلاً لي، اختاروني منهم ليتوهّج حظّي وأحظى بانتمائي لأطّيب شعوب الأرّض".

وتابعت: "كلّ عام وأنتَ سندي وملاذي وبيتي، كلّ عام والبحرين شعبًا وملكًا بخير واستقرار وتقدّم، العيد الوطني البحريني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة أغنية "المصطفى" التي طرحتها على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.​