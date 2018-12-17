سبايدرمان "انتو ذا سبايدر ڤيرس" يحتل صدارة شباك التذاكر حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد "سبايدرمان إنتو ذا سبايدر فيرس" صدارة إيرادات السينما الأمريكية والعالمية محققًا 35.4 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه.

أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.

جدير بالذكر أن النسخة العربية من الفيلم بصوت المطرب تامر حسني في دور بيتر باركر ويشارك أيضًا بالأداء الصوتي في النسخة العربية ممثلين من أغلب الدول العربية على رأسهم المخرج والممثل الإماراتي عبدالله الجنيبي الذي يجسد شخصية كنج بن، الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة.

ومن مصر، يشارك محمد هاني وهشام الشاذلي ومعتز الشاذلي ولبنى عبدالعزيز وعمر عصام ومن سوريا والجزائر تالة طرقان وآسيا نابلسي وديما طرقان ورشا تللو وإخرج النسخة العربية المخرج راني الخطيب والإسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص منتج فني ماركو عاطف، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتنفيذ الشخصيات لشركة مارفل.​