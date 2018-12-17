شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يحيى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد رشاد، لإحياء حفل غنائى بمناسبة رأس السنة، يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجارى، وذلك فى أحد الفنادق بالقاهرة، وسيقدم رشاد خلال الحفل عددًا من أغانية المميزة.

من ناحية أخرى انتهى من تسجيل أغنية "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق، ويعمل حاليًا على اختيار أغانى الألبوم حاليًا، ليتم طرحه فى الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر محمد رشاد أغنية الأخيرة "إحساسى" وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.